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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2 ay sonra Kocaelispor’a 1-0 kaybetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2 ay sonra Kocaelispor’a 1-0 kaybetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kocaelispor’a 1-0 kaybederek 2 aylık aranın ardından yenilgi yüzü gördü.

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Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Kocaelispor’la Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği müsabakayı 1-0 kaybetti. Konuk ekibin tek golünü de geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisinin formasını giyen Emir Ortakaya kaydetti. Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 2 ay sonra kaybederken bu sürede oynadığı 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar rakip filelere de 10 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü. Öte yandan Göztepe, bundan önceki yenilgisini Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan üçüncü hafta mücadelesinde Çorum FK’ya karşı aldı.

Göztepe’nin yaz transfer döneminde Hertha Berlin'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığı Ensar Aksakal, Kocaelispor müsabakasına 11’de başlayarak sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. 22 yaşındaki Türk oyuncu, 57 dakika sahada kalırken daha sonra yerini Yunus Emre Gedik’e bıraktı. Göztepe taraftarı da, genç futbolcu değişiklik için kenara gelirken mücadelesinden dolayı alkışlarla Ensar’a destek oldu.

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