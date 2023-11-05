BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  SPOR

Serbest Güreş 1. Lig: Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü şampiyon oldu

Serbest Güreş 1. Lig: Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü şampiyon oldu

Konya'da yapılan Serbest Güreş 1. Lig müsabakaları sonunda, Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Klübü şampiyon oldu.

Abone ol

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü şampiyon oldu.

Ligde Ordu Gölköy Spor Kulübü ikinciliği, İstanbul Bahçelievler Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.

Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü ve Ordu Gölköy Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi.

Son iki sırada yer alan Bursa İznik Spor Kulübü ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise küme düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet'ten organ bağışı fetvası! Belli şartlar sağlanırsa...
Diyanet'ten organ bağışı fetvası! Belli şartlar sağlanırsa...
Filistin Kızılayı: Yardım yüklü 30 kamyon daha geldi
Filistin Kızılayı: Yardım yüklü 30 kamyon daha geldi
Elektronik ticarette "kasım ayı çılgınlığı" yaşanacak!
Elektronik ticarette "kasım ayı çılgınlığı" yaşanacak!
ABD'de İsrail'i eleştiren çok sayıda editör ve yazar işten çıkarıldı iş teklifleri de geri çekildi
ABD'de İsrail'i eleştiren çok sayıda editör ve yazar işten çıkarıldı iş teklifleri de geri çekildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2 ay sonra Kocaelispor’a 1-0 kaybetti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 2 ay sonra Kocaelispor’a 1-0 kaybetti
CHP'de gözler Parti Meclisi seçiminde!
CHP'de gözler Parti Meclisi seçiminde!
İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor!
İstanbul'daki 10 barajdan 3'ü "alarm" veriyor!
Harry Kane coştu Bayern Münih Dortmund'u evinde hezimete uğrattı
Harry Kane coştu Bayern Münih Dortmund'u evinde hezimete uğrattı
Selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor
Selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor
Libertadores Kupası'nda Fluminense şampiyon oldu
Libertadores Kupası'nda Fluminense şampiyon oldu
Erdoğan'dan CHP Kurultayı'na tebrik mesajı
Erdoğan'dan CHP Kurultayı'na tebrik mesajı
Yeni Zigana Tüneli'nden 6 ayda 1 milyon 986 araç geçti
Yeni Zigana Tüneli'nden 6 ayda 1 milyon 986 araç geçti