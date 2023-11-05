Serbest Güreş 1. Lig: Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü şampiyon oldu

Konya'da yapılan Serbest Güreş 1. Lig müsabakaları sonunda, Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Klübü şampiyon oldu.Abone ol
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü şampiyon oldu.
Ligde Ordu Gölköy Spor Kulübü ikinciliği, İstanbul Bahçelievler Spor Kulübü ise üçüncülüğü elde etti.
Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü ve Ordu Gölköy Spor Kulübü, Süper Lig'e yükseldi.
Son iki sırada yer alan Bursa İznik Spor Kulübü ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor ise küme düştü.