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Gazze'de Anadolu Ajansı'nın kameramanı 4 çocuğu ve 3 kardeşini kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'de Anadolu Ajansı'nın kameramanı 4 çocuğu ve 3 kardeşini kaybetti

İsrail'in Gazze saldırısında Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybetti, eşi, 1 çocuğu, annesi ve babası yaralandı.

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İsrail'in dün Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırısında AA kameramanı Alul'un evi tamamen yıkıldı.

Saldırıda AA için çalışan serbest kameraman Alul'un 4 çocuğu ve 3 kardeşi hayatını kaybederken, eşi, 1 çocuğu, annesi ile babası da yaralandı.

Alul'un eşinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu bildirilmişti.

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