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Bakanlık ve RTÜK devreye girdi, o sahne diziden çıkarıldı

Bakanlık ve RTÜK devreye girdi, o sahne diziden çıkarıldı

Star Tv'de ekrana gelen 'Sakla Beni' dizisinde çocuk oyuncular arasında geçen sahneye sosyal medyada tepki yağdı. Eleştirilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir açıklama yayımlayarak, sahneyi tasvip etmediklerini ve RTÜK'ün devreye girdiğini söyledi. Yaşananların ardından kanal ile yapım şirketi de ortak bir kararla, dizinin tekrar yayınlarından tepki çeken sahneyi çıkardı.

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Star Tv'nin yeni sezondaki yapımlarından “Sakla Beni” dizisi perşembe akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Uraz Kaygılaroğlu (Mete), Cemre Baysel (İncila) ve Asude Kalabek‘in (Naz) başrolünü oynadığı OGM Pictures imzalı dizide çocuk oyuncular arasında geçen sahne tepki çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; sosyal medyada büyük yankı uyandıran sahne üzerine T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şu yazılı açıklamayı yaptı:

“Dün akşam televizyon ekranlarında yayınlanan “Sakla Beni” isimli dizide yer alan bir bölümde çocukların psikolojik iyilik hallerini gözetmeyen sahnelere yer verilmiştir. Söz konusu sahnelerin çocuğa yönelik ihmal ve istismar şüphesi uyandırabileceği ve bu kapsamda RTÜK uzmanları tarafından değerlendirilmesi yönündeki talebimiz ise dizi henüz yayınlanmadan 23/10/2023 tarihinde RTÜK’e iletilmiştir.

Çocuklarımızı her türlü ihmal, şiddet, istismardan koruma noktasında medyayı önemli paydaşlarımızdan biri olarak gördüğümüzü her fırsatta ifade ederken böyle bir senaryoda çocuklarımızın kullanılmış olması kesinlikle tasvip etmediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Toplumun geneline hitap eden medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi hususunda bir kere daha tüm medya kuruluşlarımızı gerekli hassasiyeti göstermeye ve sorumlu davranmaya davet ediyorum…”

RTÜK ve bakanlığın uyarıları üzerine kanal ile yapım şirketi ortak karar aldı ve dizinin tekrar yayınlarından tepki çeken sahneyi çıkardı.

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