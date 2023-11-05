Özgür Özel yerel seçim startını verdi! Gözler 11 CHP'li büyükşehre çevrildi!

CHP tarihi bir kurultayı geride bıraktı. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ererken Özgür Özel CHP'nin 8. Genel Başkanı seçildi. İlk konuşmasında Özel, yerel seçimleri işaret ederken, gözler CHP'li 11 büyükşehir belediyesine çevrildi. Kurultay sürecinde Özel'i destekleyen tek ismin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olması dikkat çekerken, kulisler hareketlendi.

Abone ol

CHP 38. Olağan Kurultayı, tarihi bir seçimle sonuçlandı. 1366 delege genel başkanlık seçimi için sandık başına giderken, ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

Özgür Özel'den yerel seçim açıklaması

Özgür Özel, genel başkan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmada 'yerel seçim' mesajı verdi. Kurultaydan hiçbir kırgınlık çıkarmayacağı sözünü veren Özel şu ifadeleri kullandı;

"Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki biz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum.

Yeni belediyeler kazanacağız

Durmayacağız, çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum."

Özel'in zafer gecesinde, kurultayda Divan Başkanı olarakl görev alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın diyaloğu dikkat çekti.

14-28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinden itibaren 'değişim' çıkışını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kurultay sürecinde desteklediği Özgür Özel'i tebrik etti. Sabah saatlerinde yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, "Güzel bir gündü. Tarihi anlardan biri oldu benim için. Uyuyamadım, herhalde bir gün daha uyuyamayacağım. Hiç uyumayacak gibi bir motivasyonum da var onu söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

Gözler 11 CHP'li büyükşehirde

Özgür Özel'in Genel Başkan olarak seçildiği CHP'de gözler şimdi ise yerel seçimlere çevrildi. Özellikle 11 CHP'li büyükşehirde mevut başkanların yenien aday olarak gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu oldu.

Kurultay sürecinde 11 büyükşehir belediye başkanından sadece İmamoğlu'nun 'değişim'den yana tavır alması, diğer mevcut başkanlarının ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi; liderlik değişimi sonrası kulisleri hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen büyükşehir belediye başkanları;



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen