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OGM Ormanspor: 77- Melikgazi Kayseri Basketbol: 58

OGM Ormanspor: 77- Melikgazi Kayseri Basketbol: 58

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Liginin 9. haftasında deplasmanda oynadığı maçta OGM Ormanspor’a 77-58 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.

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Salon: M Sait Zarifoğlu Spor Salonu
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Burak Anlatıcı, Umut Memiş
OGM Ormanspor: Doğa Adıcan, Gökşen Fitik (12), Cansu Köksal Öngüner (15), Aleksandra Katanic, Damiris Dantas Do Amaral (26), Banu Şimşek (2), Öykü Sena Öktan, Ceylin Beyza Altunpa (2), Micahela Nne Onyenwere (16), Esra Ural Topuz (4), Sudenaz Bal
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic (14), Sevgi Tonguç, Aaryn Ellenberg (15), Merve Arı, Ayşegül Günay Aladağ (6),Gintare Petronyte (9), Goncagül Kavak, Damla Gezgin (3), Nazlı Bircan Gökdemir (2), Joyner Holmer (9)
Periyotlar:
1.Periyot:18-10 (OGM Ormanspor lehine)
Devre: 30-27(OGM Ormanspor lehine)
3.Periyot:55-44 (OGM Ormanspor lehine)

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