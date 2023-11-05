Meral Akşener'den Özgür Özel mesajı! Kurultay sonrası ilk açıklamasını yaptı

CHP'de genel başkanlığı Özgür Özel'in kazanmasının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Akşener mesajında Özel'i tebrik etti.

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'Altılı masa' olarak kurulup Millet İttifakı'na evrilen süreçte ve devamında CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik zaman zaman sert çıkışlara imza atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP kurultayının ardından açıklama yaptı.

Akşener'den Özgür Özel'e destek

Akşener, sosyal medya hesabındaki mesajında Özel'i tebrik ettiğini belirterek, "Kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.