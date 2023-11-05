Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyonu geçti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Hem gelir hem turist sayısı, pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019 rakamlarının üzerinde. Bu da oldukça sevindirici. Çok kısa sürede dünyada en yoğun, en etkili tanıtım yapan ülke olduk.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sene Antalya'ya gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini belirterek, "Hem gelir hem turist sayısı, pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019 rakamlarının üzerinde. Bu da oldukça sevindirici." dedi.

Antalya Kültür Yolu Festivali için kentte bulunan Ersoy, AA muhabirine, turizmde Türkiye genelinde 9 aylık verilere göre 42 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldığını, yıl sonu için 55,6 milyar dolarlık gelir hedefine doğru ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Bu hedef açıklandıktan sonra 6 Şubat'taki depremler ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı gibi olayların yaşandığını anımsatan Ersoy, "Birçok olumsuz etkileri peş peşe yaşamamıza rağmen orta vadeli programı uygun bir şekilde yönetiyoruz. Bu açıdan sevindirici. Antalya geneline baktığımızda dün itibarıyla 15 milyon ziyaretçi sayısını geçti. Hem gelir hem turist sayısı, pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019'un üzerinde. Bu da oldukça sevindirici." diye konuştu.

Turizm ile ilgili olarak 2018'de nitelikli bir geçiş hedefi koyduklarını hatırlatan Ersoy, rakamların, bu hedefe emin adımlarla ilerlendiğini gösterdiğini dile getirdi.

Turizm gelirlerinde de ciddi bir artış yakalandığına işaret eden Ersoy, "2017 yılı sonunda 67 dolar olan kişi başı gecelik harcama, geçen yıl açıklanan rakamlara baktığımız zaman 100 doları buldu. Bu da politikamıza, stratejilerimize uygun bir şekilde sürecin geliştiğini gösteriyor. Bu da bizi oldukça sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörün yaşanan her olaydan olumlu ya da olumsuz etkilendiğini belirten Ersoy, göreve geldiğinden bu yana çok sayıda krizle boğuştuklarını kaydetti.

Göreve geldiğinde Thomas Cook iflası ile karşılaştıklarını, arkasından küresel salgın sürecinin yaşandığını anlatan Ersoy, akabinde Rusya-Ukrayna Savaşı, 11 ili etkileyen deprem, seçim sürecinin yaşandığını vurguladı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya gereği krizlere maruz kalabildiğine dikkati çeken Ersoy, "Dün de krizler vardı, bugün de var, gelecekte de krizler olacak. Zaten bu gerçekliği biliyorsak, önemli olan bu gerçeklikle yaşamayı öğrenmek." ifadesini kullandı.

"Dünyada en yoğun, en etkili tanıtım yapan ülke olduk"

Sektörü daha güçlü hale getirmek amacıyla 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını kurduklarını anımsatan Ersoy, şunları paylaştı:

"Ajansın asli görevi, sektör ve devlet el ele verip başta tanıtım olmak üzere turizm ile ilgili sorunlara hızlı bir çözüm getirmek. Bunu da başarıyla yönetiyoruz. Şu anda 200'den fazla ülkede yoğun etkili tanıtım yapıyoruz. Çok kısa sürede dünyada en yoğun, en etkili tanıtım yapan ülke olduk. Bunun da sonuçlarını zaten turist sayısında ve gelirlerinde görüyoruz. Süreç tamamlandı mı? Hayır, daha yapacak çok işimiz var. Çok daha fazla çalışmamız lazım, çünkü Türkiye'nin turizm potansiyeli paha biçilmez. Aslında hepsini de kullanıyor değiliz."

Turizmi 12 aya yaymak ve her şehri turizme dahil etmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Ersoy, hedefe doğru adımları istikrarlı bir şekilde attıklarını sözlerine ekledi.