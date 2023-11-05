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Taliban yönetimi, Afganistan'da afyon üretimini neredeyse bitirdi!

Taliban yönetimi, Afganistan'da afyon üretimini neredeyse bitirdi!

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Taliban yönetiminin haşhaş başta olmak üzere uyuşturucu maddelerin ekimini, kullanımını ve ticaretini yasaklamasının ardından Afganistan'da haşhaş ekimi ve afyon üretiminin geçen yıla oranla yüzde 95 gerilediğini bildirdi.

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Merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan UNODC'nin Afganistan'da Taliban yönetiminin yasağı sonrası 2023 yılında haşhaş ekimi ve afyon üretimine dair verileri içeren raporu yayımlandı.

Raporda, söz konusu yasak sonrası ülke genelinde haşhaş ekilen tarım arazisinin ve buna paralel olarak afyon üretiminin yüzde 95 azaldığı kaydedildi.

2022'de 200 bin hektarı aşan haşhaş ekili arazinin 2023'te 10 bin 800 hektara indiği belirtilen raporda, afyon üretiminin de buna paralel olarak 6 bin 200 tondan 333 tona düştüğü aktarıldı.

Afganistan'daki vilayetlerin yarısından fazlasında haşhaş ekiminin olmadığı ya da önemsenmeyecek seviyede olduğu kaydedilirken, çiftçilerin alternatif arayışa yönelmesiyle benzer şekilde buğday ekiminin artış gösterdiği bildirildi.

Taliban yönetimi, 2022'nin Nisan ayında haşhaş dahil olmak üzere "sarhoşluk veren her türlü uyuşturucu maddenin" ekimini, kullanımını ve ticaretini yasaklamış ve ardından sıkı tedbirler almıştı.

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