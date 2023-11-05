Manisa'da yoğun yağış, MASKİ gece boyu sahadaydı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinden itibaren Manisa il genelinde sağanak yağış etkili oldu. Turgutlu, Soma ve Köprübaşı ilçelerinde etkisini arttıran yağışlarda MASKİ ekipleri olumsuz bir durum yaşanmaması için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Meteoroloji tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı ile birlikte dün akşam saatlerinden itibaren Manisa il genelinde ekiplerini yoğunlaştırdı. Aniden bastıran sağanak ve dolu yağışları Turgutlu, Soma ve Köprübaşı ilçelerinde etkili oldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı olumsuz bir durum yaşanmaması için gece boyunca kısmi su birikintilerine müdahale etti. Yağışla birlikte gelen ve yağmur suyu ızgaralarında biriken malzemeler temizlendi. Ekiplerin anında müdahalesiyle ilçelerde olumsuz bir durum yaşanmadı.



MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “İklim değişikliği ile birlikte yaşanan ani yağışlar hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların hemen ardından ekiplerimiz il genelinde herhangi bir olumsuzluk olmaması için teyakkuzdaydı. Turgutlu ilçemiz Kuşlar ve Kurudere mahallelerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış ile birlikte oluşan su birikintilerine ekiplerimiz anında müdahalede bulundu. Soma ve Köprübaşı ilçelerimizde de sağanak yağışın etkisi ile birikme yapan bazı noktalarda da sorun yaşanmadan çalışma yapıldı. Ayrıca vatandaşlarımızın yağmur suyu ızgaraları ve kanallara çöp atmamaları konusunda daha duyarlı davranmalarını istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla ekiplerimiz, yağışlar öncesinde de il genelinde yağmur suyu ızgaralarının temizliklerini sık sık gerçekleştiriyor” dedi.