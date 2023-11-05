BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL

Adıyaman'da otomobil eşeğe çarptı, olayda 3 yaralı var

Adıyaman'da otomobil eşeğe çarptı, olayda 3 yaralı var

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin karayolunda ölen eşeğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Ufuk Yıldırım idaresindeki 34 UN 2377 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü yakınlarında karayolu üzerinde ölü olan eşeğe çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Yıldırım, Ali Asaf Yıldırım ve Asya Yıldırım yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni yılda fiyatlar değişecek söylentisi yetti ikinci el pazarı doldu taştı
Yeni yılda fiyatlar değişecek söylentisi yetti ikinci el pazarı doldu taştı
Bir ülke daha İsrail Büyükelçisini geri çağırdı!
Bir ülke daha İsrail Büyükelçisini geri çağırdı!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Ilgaz Tesisleri'nde başladı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Ilgaz Tesisleri'nde başladı
Elektronik Beton İzleme Sistemi'yle 405 bin yapı denetleniyor!
Elektronik Beton İzleme Sistemi'yle 405 bin yapı denetleniyor!
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı yakalandı!
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı yakalandı!
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı!
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı!
Taliban yönetimi, Afganistan'da afyon üretimini neredeyse bitirdi!
Taliban yönetimi, Afganistan'da afyon üretimini neredeyse bitirdi!
İskenderun Limanı’nın bir rıhtımı daha gemi trafiğine açıldı
İskenderun Limanı’nın bir rıhtımı daha gemi trafiğine açıldı
CHP'deki Özgür Özel zaferi dünya basınının gündemine oturdu
CHP'deki Özgür Özel zaferi dünya basınının gündemine oturdu
Denizli'de kaçak alkol can aldı!
Denizli'de kaçak alkol can aldı!
WSJ: ABD ve İsrail, Gazze konusunda uzun vadede ayrışıyor!
WSJ: ABD ve İsrail, Gazze konusunda uzun vadede ayrışıyor!
Meral Akşener'den Özgür Özel mesajı! Kurultay sonrası ilk açıklamasını yaptı
Meral Akşener'den Özgür Özel mesajı! Kurultay sonrası ilk açıklamasını yaptı