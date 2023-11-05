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Ukrayna duyurdu: Rusya’nın füze fırlatma gemisini vurduk

Ukrayna duyurdu: Rusya’nın füze fırlatma gemisini vurduk

Rusya’nın kanlı Ukrayna işgali ikinci yılında sürerken, Ukrayna güçlerinin Rus kontrolündeki Kırım'da Askold füze fırlatma gemisini vurduğu kaydedildi.

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Ukraynalı yetkililer, Kırım'da bulunan Kerç'te Rusya'ya ait Askold füze fırlatma gemisini vurduklarını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Merkezi’nden (StratCom) yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin, Rusya'nın kontrolündeki Kırım'ın Kerç şehrinde, Zaliv tersanesinin deniz ve liman altyapısına saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, limanda Rusya Karadeniz Filosunun modern gemilerinden biri olan Kalibr tipi seyir füzesi fırlatma gemisi Askold vuruldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Zaliv tersanesini vurduğunu doğruladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya paylaşımında, "Hayat, Rus Karadeniz Filosu'nun Kırım'da olmayacağını sürekli olarak kanıtlıyor" ifadesine yer verdi.

Öte yandan StratCom'dan yapılan açıklamada, 3 Kasım'da Rusya'nın Zaporijya yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 128. Saldırı Tugayını İskender-M füzesiyle vurduğu belirtilerek, saldırı sonucunda askerlerin öldüğü, sivillerin yaralandığı aktarıldı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Savunma Bakanlığı başmüfettişliğine bu konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yapılması talimatı verdiğini aktardı.

Zakarpatya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Viktor Mikita, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 128. Tugayı askerlerinin öldürülmesi nedeniyle bölgede 3 günlük yas ilan edildiğini, bayrakların yarıya indirileceğini, her sabah saat 09.00'da ölen askerlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ifade etti.

Öte yandan Ukrayna ordusu Tavriya Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, sosyal medya paylaşımında, uydu navigasyon kanallarını karıştırmak üzere tasarlanmış Rusya'ya ait bir Pole-21 elektronik harp istasyonunu imha ettiklerini aktardı.

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