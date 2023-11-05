Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Demirtaş ve Kavala tepkisi: Al birini vur diğerine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ni yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel'in kurultay konuşmasında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermesine değinerek, "Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın gündeminde CHP 38. Olağan kurultayında genel başkan seçilen Özgür Özel'in kongredeki konuşması vardı.

"Al birini vur diğerine"

Özel'in "Osman Kavala’ya, Selahattin Demirtaş’a selam olsun" sözlerini hatırlatan Erdoğan, bu duruma tepki göstererek şu ifadelere yer verdi:

"Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay kemal kime bay bay dedi, Edirne'deki terörist başına bay bay dedi, Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat da o da aynen Selahattin Demirtaş'a Kavala'ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı var mı, yok. Bunlar terör örgütleri ile omuz omuza yürüdüler. Zannettiler ki terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan sen de onlarla beraberdin."

"Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması bizim boynumuzun borcu"

Filistin-İsrail çatışmasına da değinen Erdoğan, barışın Türkiye ile geleceğini söyledi. "Balkanlar'da, Kafkaslar'da huzur ve güveni biz temin edeceğiz." ifadelerine yer veren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde o beklenen biz olacağız. Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması bizim boynumuzun borcu. Filistin topraklarının dört bir yanında mazlumları öldüren katillerin yakasına yapılmak bizim insani vazifemiz. Bu alçakça katliamı yapanların yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak tarihe karşı sorumluluğumuzdur. Şundan emin olun ki; biz Filistin meselesinde gözükenden fazlasını yapıyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz bırakmıyoruz."

İçimizdeki gafiller bilmese de Gazeli kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor. Üzerimize düşeni yaparken ayaklarımızı yerden kesmiyoruz. Dünyadaki mazlumların haklarını koruyacak insaniydiler geliştirme konusunda çok adımlar katettik.