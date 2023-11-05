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Sivasspor Adana Demirspor maçında eşitlik bozulmadı

Sivasspor Adana Demirspor maçında eşitlik bozulmadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Yukatel Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Adana Demirspor ikinci yarı beraberliği yakaladı.

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EMS Yapı Sivasspor: 1 - Yukatel Adana Demirspor: 1 

5. dakikada Barrow'un pasında sol kanatta topla buluşan Saiz, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Topu, kaleci Ertaç Özbir güçlükle çeldi.

9. dakikada Niang'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında Koita'nın kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den döndü. Pozisyonu takip eden Koita düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

18. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Saiz, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Saiz'in yerden sert şutunu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.

26. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Emrah Başsan, topu müsait durumdaki Saiz'e verdi. Saiz'in sert şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Adana Demirspor oyuncu değiştiriyor. Giren oyuncular Dorukhan Tokoz ve Mario Balotelli, sahayı terk eden oyuncular İsmail Çokçalış ve  Arber Zeneli.

57. dakikada Benjamin Stambouli takımı adına beraberlik golünü attı. 1-1

69. dakia oyuncu değişikliği. Adana Demirspor'da Abdulsamet Burak ve Yusuf Erdoğan çıkıyor, Andreaw Gravillon ve Yusuf Sarı oyuna giriyor.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Burak Pekkan, Serkan Çimen, Anıl Usta

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 29 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Barrow (Dk. 43 Rodrigues), Koita

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang

Goller: Dk. 10 Koita (EMS Yapı Sivasspor), dk. 57  Benjamin Stambouli (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 36 Yusuf Erdoğan (Yukatel Adana Demirspor)

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