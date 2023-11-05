İstanbullular bu saatlere dikkat! Valilikten fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı. İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde etkili olacak rüzgarın akşam saatlerinde fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğinin beklendiği bildirildi.

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İstanbul Valiliği, İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetlerinde eseceği tahmin edilirken pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

"Marmara’da ve İstanbul’un Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinde rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Marmara’da rüzgarın, bugün (Pazar) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Batı Karadeniz’in batısında (Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un Karadeniz’e Bakan Kıyı Kesimleri) rüzgarın, bugün (Pazar) akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Batı Karadeniz’in doğusunda (Kastamonu ve Sinop’un Kıyı Kesimleri) rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor"