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El nino kışı geliyorsa, kış çayı soğuk havalarda gripten koruyor

El nino kışı geliyorsa, kış çayı soğuk havalarda gripten koruyor

Eskişehir’de soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte grip olan vatandaşların sayısı artarken, aktar Koray Özkılıç hasta olmamak için kış çayı ve ıhlamur içilmesini tavsiye etti.

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Kış mevsimine 1 aydan kısa bir süre kala Eskişehir’de soğuk hava etkili olmaya başladı. Vatandaşlar mevsim geçişinde sağlığına dikkat etmemesi sonucu grip olanların sayısında artış gözlemlendi. Eskişehir’de uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, gripten korunmanın en iyi yolunun doğal bitki çayları tüketmek olduğunu söyledi.

Vatandaşların mevsim şartlarına göre giyinmesi gerektiğini dile getiren Özkılıç, sağlıksız beslenildiğinde vücutta direnç kaybı olduğunu, soğuktan koruyan kıyafetler giyilmediğinde de hastalığın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Grip başta olmak üzere çeşitli hastalıklardan korunmak için kış çayı, ıhlamur ve pekmez gibi sağlıklı besinlerin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Özkılıç, “Vatandaşlara sağlıklı olmalarını tavsiye ederim. Çok kolay bir şekilde sağlıklı kalabilirler. Öncelikle sıkı giyinmeliler, hava ısındı deyip, kısa kıyafetler giymeyecekler ve mutlaka vücut savunmasını artıran sağlıklı ürünler tüketecekler. Kış çayı bu ürünlerin başında gelir, içerisinde; zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, ekinezya, kızılcık kurusu, hünnap gibi çeşitli bitkiler vardır.

Bunlar antioksidan özelliğe sahiptir ve vücudun savunmasını artırır. Bu karışımı çay gibi demleyip içmek vücuda büyük katkı sağlar. Ayrıca ıhlamur ve pekmez içmek de vücut direnci konusunda mükemmel ürünlerdir. Vatandaşlara bu ürünleri tüketmelerini tavsiye ediyorum çünkü içerisindeki C vitamini deposu ürünlerdir. Bunların yanı sıra balık yağı gibi ürünlerle de sağlıklarını destekleyebilirler çünkü B12 eksikliği de hastalığa davetiye çıkarıyor. Günün hangi saatinde olursa olsun, özellikle kış çayı ve ıhlamur içilmelidir” dedi.

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