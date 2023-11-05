Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Deneyimlerinden yararlanacağız

CHP yeni Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah Ankara'da partisinin 81 il başkanı ile bir araya geldi. CHP'ye yakışan bir Parti Meclisi listesi yapacaklarını belirten Özel, 13 yıl sonra koltuğu devraldığı Kılıçdaroğlu için ise "Bundan sonra da kendisinden her türlü katkıyı almaya, onun deneyiminden istifade etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Özel, mazbatanın ne zaman verileceğinin kesinleşmesinin ardından bir devir teslim töreninin olacağını belirtti.

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda dün gece yapılan ikinci tur oylamada 812 oy alarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, Ankara’da saat 09.30’da bir otelde CHP’nin 81 il başkanıyla basına kapalı bir toplantı yaptı. Özel, yaklaşık iki sat süren toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, konuşmasına başlarken CHP’nin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit’i ölüm yıldönümünde andı. Bugün saat 13.00’de Bülent Ecevit’in mezarını ziyaret edeceklerini söyleyen Özgür Özel, “Ondan aldığımız ilhamla onun iktidarından 44 yıl sonra CHP’nin halkçı, emeğe değer veren ve bundan sonraki süreçte toplumda emeği geçenlerin ve bundan sonra çokça ezilenlerin, sesini duyuracağımız ve onlardan yana politikaları üreterek toplumdan yana CHP’ye olan ilginin, güvenin 1970’lerde Ecevit ve arkadaşlarının sağladığı noktalara değiştirmeyi ve aşmayı hedefliyoruz” dedi.

Özel, şunları söyledi:

“Genel Başkan seçildiğim takdirde salona kaç il başkanı ile girersem gireyim 81 il başkanı ile çıkacağız ve partimizin terkedilmiş ve unutulmuş bir geleneğini seçilen genel başkanın 81 il başkanı ile hemen o gün toplanarak ertesi günkü Parti Meclisi yapısını konuşacağını taahhüt etmiştim. Tabii dün çok beklenmedik bir şey oldu ve sadece iki oy farkla seçim tüzüğümüz gereği salt çoğunluk sağlanması için ikinci tura kaldı. Öyle olunca o ilerleyen saatte toplantı yapmak yerine bugün birlikte bir ilk kahvaltıyı tercih ettik. Birlikte kahvaltı etmek, sohbet etmek bize iyi geldi. Bugün burada oluşan ortak kanı Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı’nın ilk Genel Başkanı olarak ve ilk il başkanları olarak bu yaşadığımız demokrasi şöleninin bir eksiklik bir tartışma değil, bir zenginlik, partimiz ve Türkiye için bir gurur olduğunu hep birlikte teyit ediyoruz.

CHP’ye yakışır bir parti meclisi oluşturacağız

Biz dün salondan 81 il başkanımızla birlikte çıktık ve bugün birlikteyiz. Bugün öğleden sonra il başkanlarımdan aldığım görüşlerle onların talepleri ve önerileriyle bölgesel dağılıma dikkat ederek, cinsiyet kotasına uyarak, gençlik kotasına uyarak, CHP’ye yakışır bir parti meclisi oluşturmak üzere çalışmalarımızı yapıp öğleden sonra ilerleyen saatlerde örgütümüzün 81 il başkanımızın sahiplendiği bir anahtar listeyi örgütümüze sunacağız. Çarşaf liste, bireysel adaylıklar var. Anahtar listenin bir anlamı önemi var ama bir dayatması yok. Örgütümüz il başkanlarımız anahtar listemize, hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade ettiler. Bu çok kıymetlidir, ancak bu anahtar listenin kamuoyu tarafından bir blok liste gibi anlaşılmamasını tercih ederiz. Adaylıkların önünü kesmeyen, dayatamayan ve tüm örgütü kapsayan bir anahtar liste ile karşınızda olmayı ümit ediyoruz.

Ben, bugün burada sabahın erken saatlerinde neredeyse eksiksiz olarak bulunan bütün il başkanlarıma teşekkür ediyorum. Dün taahhüt ettiğimiz ne varsa bugün bir kez daha teyitleştik bundan sonraki süreçte CHP güç veren ve örgütünden güç alan bir yönetim anlayışı ile yol yürümeye devam edecek. Biraz önce içerideki alkışlar şahsıma değildi. Partimizin 7. Genel Başkanı, Türkiye’nin adalet yürüyüşçüsü, adalet yürüyüşümüzün önderi sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu hep birlikte alkışladık. Bundan sonra da kendisinden her türlü katkıyı almaya, onun deneyimlerinden, onun birikimlerinden istifade etmeye devam edeceğiz.

Özgür Özel, “Kurultay sürecinin ardından ne olacak” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bugün kongreyi tamamlayacağız. Şu ana kadar herhangi bir itiraz yok. Ama bugün Parti Meclisi’nden sonra 48 saat itiraz süresi oluyor. Ona göre mazbatanın ne zaman verileceği belirginleştikten sonra sayın Genel Başkanımızla görüşeceğiz. Elbette bir devir teslim olacak elbette şeklen bir devir teslim olacak ama sayın Genel Başkanımızın biriktirdiği tecrübesini bize sürekli aktardığı bir iletişim kanalı da her zaman açık olacak. Biz, Türkiye’yi yönetmeye layık gördüğümüz ve neredeyse her iki kişiden birinin desteğini almış sayın Kılıçdaroğlu’nun deneyimlerinden birikimlerinden yararlanmayı tüm süreçte sürdüreceğiz bununda böyle bilinmesini hepimiz istiyoruz.”