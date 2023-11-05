Mehmet Vodina açıkladı, Fenerbahçe'nin borcu 8 milyar 276 milyon TL

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunun 8 milyar 276 milyon TL olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 dönemin ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.



Kulübün Varlıklar toplamının 2 milyar 760 milyon TL olduğunu belirten Vodina, net gelirin 1 milyar 533 milyon TL, giderlerin 1 milyar 764 milyon TL, finansman giderleri 335 milyon TL, dönem zararı da 570 milyon TL olduğunu ifade etti. Vodina, kulübün borcunun 8 milyar 276 milyon TL olduğunu açıkladı.