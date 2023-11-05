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Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a aşk dolu sözler

Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a aşk dolu sözler

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ı anlattı. Kenan İmirzalıoğlu,kızları Lalin’in Sinem Kobal’a Leyla’nın ise kendisine düşkün olduğunu söyledi.

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 Sinem Kobal ile evli olan oyuncu, Lalin ve Leyla adlı çocuklarından en çok etkilendiği şeyin ilk kez ‘Baba’ demeleri olduğunu söyledi: “Lalin ilk anne dedi, Leyla da baba dedi. Üçüncü çocuk artık ilk kimin adını söyler onu Sinem’e sorarsınız.” İmirzalıoğlu, “Üçüncü çocuk için ışık var mı?” sorusuna “Bizde ışık hiç sönmez!” diye cevap verdi.

Oyuncu, eşi Sinem Kobal’ın “Görür görmez çarpıldığım biri” açıklamasına da şu karşılığı verdi:

“İlk görüşte değil ama dördüncü görüşte çarpılma olayı oldu. 20 yaşında olsaydım ilk görüşte olurdu ama 40’lı yaşların tecrübesiyle dördüncü görüşte oldu. Daha sonra kendi kendime ‘Tamam, beraber yaşayacağım insanı buldum’ dedim. Sinem hiç oralarda değildi ben bunları düşünürken. Onunla konuşurken Rabbim aklımı aldı, yerine onu koydu. Sinem latife yapmış olayın başlaması benimle oluyor. Üzerinden çok zaman geçtiği ve iki çocuk sahibi olduğumuz için rahat konuşabiliyorum. Gözden ve nazardan korkuyorum.”

Kenan İmirzalıoğlu,kızları Lalin’in Sinem Kobal’a Leyla’nın ise kendisine düşkün olduğunu söyledi.

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