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Fenerbahçe, Ludogorets maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ludogorets maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında 9 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçının ilk 11'inde yer alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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