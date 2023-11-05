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Sultan Mehmed Reşad'ın torunu Rukiye Bala Hodo son yolculuğuna uğurlandı

Sultan Mehmed Reşad'ın torunu Rukiye Bala Hodo son yolculuğuna uğurlandı

Osmanlı padişahı Mehmed Reşad Han’ın torunu Rukiye Bala Hodo, 68 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhume Hodo, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

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Sultan Mehmed Reşad Han’ın 4’üncü kuşak torunu Rukiye Bala Hodo, Ortaköy’deki Emin Vafi Korusu’nda bulunan evinde dün hayatını kaybetti. Hodo’nun cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri son görevlerini Hodo’nun cenazesine gelerek yerine getirdi. Cenaze namazına merhume Rukiye Bala Hodo’nun akrabaları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Osmanlı hanedan ailesinden merhumenin ablası Naime Banu Hodo, kardeşi Nazım Hüsnü Hodo’nun yanı sıra Sultan Abdülmecid Han kolundan Naciye Sultan ile Enver Paşa’nın torunu Arzu Enver Eroğan ve eşi Ömer Eroğan, Sultan 2. Mahmud Han neslinden Nurbanu Osmanoğlu ve Osmanlı hanedanı tarihçisi İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. İbrahim Pazan cenaze törenine katılanlar arasındaydı. 68 yaşındaki Rukiye Bala Hodo, Osmanlı hanedan ailesine mensup olmasının yanı sıra Sokullu Mehmed Paşa’nın da soyundan geliyordu.

“Çok sanatkar bir insandı”

Merhume Hodo’nun ablası olan ve konuşmakta güçlük çeken Naime Banu Hodo, “Kardeşim çok sanatkar bir insandı. İyi bir hayat yaşadı. Ocak ayında 69 yaşında olacaktı. Beyin tümörü vardı. Uzun zamandır onunla boğuşuyordu. Maalesef şimdi yok” şeklinde konuştu.

“Herkesin çok sevdiği, çok saygı duyduğu bir kişilikti”

Enver Paşa’nın, Sultan Abdülmecid Han’ın, Naciye Sultan’ın torunu ve Rukiye Bala Hodo’nun kuzeni olan Arzu Enver Eroğan ise, “Kuzenimiz Bala’nın cenazesindeyiz. Kendisi ailemiz tarafından çok sevilen, beğenilen, prensesimiz olarak düşündüğümüz bir kişilikti. Kendisini çok erken kaybetmiş bulunuyoruz. Ağır bir rahatsızlığı vardı. Çok sıkıntılı bir dönemden geçti. Hayatı her zaman insanlara, dostlarına yardımcı olmakla, sanata kol germekle geçti. Herkesin çok sevdiği, çok saygı duyduğu bir kişilikti. Eksikliğini çok hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.

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