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Batman’da 15 katlı binada korkutan yangın!

Batman’da 15 katlı binada korkutan yangın!

Batman'da 15 katlı binanın 11. katındaki bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

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Yangın, Belde Mahallesi'nde bulunan bir sitede 15 katlı binanın 11. katındaki bir dairede çıktı. Daireden çıkan dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dairedekileri tahliye ederek yangını uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin, hazırlanacak rapor sonrası belirleneceği kaydedildi.

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