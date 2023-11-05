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Basketbol Süper Liginde büyük fark: P. Karşıyaka: 95 - Bursaspor: 75

Basketbol Süper Liginde büyük fark: P. Karşıyaka: 95 - Bursaspor: 75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’n 6. haftasında P. Karşıyaka, konuk ettiği Bursaspor’u 95-75’lik skorla mağlup etti.

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Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Çağlar Özkan

P. Karşıyaka: Darrun Hilliard 15, Jaylon Brown 6, Vernon Carey Jr 18, Kelan Martin 10, Vitto Brown 13, Kenan Sipahi 11, Thomas Akyazılı 4, Hakan Sayılı 2, Furkan Haltalı 9, Efe Ergi Tırpancı, Deniz Kılıçlı, Mert Celep 7,

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Bursaspor: Anthony Lejohn Brown 17, Jordan Mailk Floyd 19, David Michineau 10, Johnny Hamilton 14, Sarper Mutaf 8, Mehmet Atalan, Enes Berkay Taşkıran 4, Metin Türen, Semih Erden, Ömer Utku Al 3, Berk Can Akın, Ahmet Can Duran

Başantrenör: Jure Zdovc

1. Periyot: 31-18 (P. Karşıyaka lehine)
Devre: 53-37 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 75-60 (P. Karşıyaka lehine)

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