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Bülent Ecevit, vefatının yıldönümünde mezarı başında anıldı

Bülent Ecevit, vefatının yıldönümünde mezarı başında anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 17'nci yılında mezarı başında anıldı.

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Devlet Mezarlığı'ndaki anma törenine Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve partililer ile Ecevitçi Arayış Platformu üyeleri katıldı.

Kabire çelenk bırakmasının ardından konuşan Aksakal, Ecevit'in tüm yaşamını, ekmeğini alın teriyle kazanan onurlu insanların mücadelesine adadığını belirtti.

Aksakal, Ecevit'in görevini devrettiği büyük kurultayda söylediği gibi ömrünün son gününe kadar Demokratik Sol Partili olarak yaşadığını ifade ederek, "Saygıdeğer Onursal Genel Başkanım ve Başbakanım, bizler her defasında bıkmadan, usanmadan Atatürk'ün izinde, senin öğretilerinle yolunuzda yürümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Ecevit'in DSP'yi kurduğu 38 yıl önceki öngörülerinin bugün de gerçekliğini koruduğunu dile getiren Aksakal, "Küresel emperyalizmin vahşi saldırıları, bugün olanca hızıyla sürüyor. Bölgemizde yaşayan mazlum halklar, yeni bir coğrafya sevdasından vazgeçmeyen Amerika'nın ve Avrupa'nın insanlıktan uzak saldırıları altında çocuklar, kadınlar ve savunmasız mazlumlar hunharca katledilmeye devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Aksakal, Cumhuriyet'in 100. yılının tüm yurtta coşkuyla kutlandığını ve yeni yüzyıla adım atıldığını dile getirerek, "Bizler, senin öğretilerinle milliyetçi, vatansever ve sol değerlere yürekten bağlı demokratik solcular olarak hedefe doğru kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz." dedi.

Önder Aksakal, 3 Aralık'ta yapacakları 12. Olağan Kurultay ile Ecevit'in emanetini daha ileri taşıyacaklarını kaydetti.

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