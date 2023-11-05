Aydın'da sel sonrası Menderes Nehri çöple kaplandı

Aydın'ın Söke ve Koçarlı ilçelerinde dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan selin ardından Büyük Menderes Nehri çöple doldu. Sel ile birlikte Ege Denizi’ne doğru sürüklenmeye başlayan tonlarca çöp kilometrelerce uzadı. Bölgedeki bazı vatandaşlar kendi imkanları ile tehlikeye rağmen tıkanan köprüleri açmaya çalışırken, bazıları da nehirde işe yarayacak malzemeleri topluyor.

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Aydın’da dün gece etkili olan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği selden sonra Büyük Menderes Nehri ve bağlı dereler çöp deryasına döndü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kirliliğin denize ulaşmadan önce temizlenmesi gerektiğini belirtti. Yetkililere çağrı yapan EKODOSD Başkanı Sürücü, “Dün akşam Söke bölgesinde aşırı bir yağış oldu. Bu yağışlar sonucu selin olumsuz etkisi nedeniyle bazı vatandaşlarımız hayatını kaybetti çok üzüldük.



Selden sonra Menderes Nehri‘nin geçtiği Sarıkemer Taşköprü’de kilometrelerce uzunluğunda çöp, ağaç kütükleri, plastikler, hayvan leşleri ve her türlü çöp doldu. Şu anda çöp adacığının uzunluğu 500 metreye ulaştı. Bunun çok daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Bazı vatandaşlar burada kendi imkanları ile köprünün tıkanan kemerlerini açmaya çalışıyorlar. Ancak kendi hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bunun yanında bazı vatandaşlar da bazı aletlerle selin getirdiği ve kendilerine lazım olabilecek şeyleri almaya çalışıyorlar” diye konuştu.