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Fahrettin Koca açıkladı: Gazze için bekleyen 2 gemiye giriş izni verildi

Fahrettin Koca açıkladı: Gazze için bekleyen 2 gemiye giriş izni verildi

Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında, Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye’nin Mısır’a göndermek istediği Sahra Hastaneleriyle ambulansların sevkiyatı için bekletilen 2 geminin Mısır limanlarına giriş izni verildiğini kaydetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

Dün gece Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Önemli gelişmeler var.

Mısır Sağlık Bakanı Değerli Dostum Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze'deki insanlık dışı İsrail saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdim.

Görüşmemizde, birçok önemli hususta mutabık kaldık: Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1.000'e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor.

Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Sn. Bakanla mutabık olduğumuz bu hayati gelişme için gerekli çalışmaların planlaması ve yürütülmesi için karar birliğine varıldı.

Görüşmemizde Sn. Bakan bizimle önemi büyük bir bilgi daha paylaşmıştır: Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği Sahra Hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır.

Sayın Bakan ile Gazzeli kardeşlerimizin tedavileri amacıyla oluşturmuş olduğumuz bu yakın ve insani değeri unutulmayacak iş birliğinin Mısır ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan işbirliğine de ivme kazandıracağına olan inancımızı artırmıştır. Gazze'deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır.

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