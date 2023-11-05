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Fransa Dışişleri Bakanından Gazze için acil çağrı!

Fransa Dışişleri Bakanından Gazze için acil çağrı!

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'de ateşkes yolunda acilen saldırılara insani ara verilmesi çağrısında bulundu.

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Katar'ın başkenti Doha'da ev sahibi mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşen Colonna, basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında "çok fazla sivilin öldüğünü" belirterek hastaneler, okullar, insani yardım görevlileri ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Colonna, "Acilen kalıcı ve gözlenebilir bir insani ara kesinlikle zorunludur ve bunun ateşkesle neticelenmesi gerekir." dedi.

Ülkesinin BM Güvenlik Konseyinden bu yönde bir karar çıkması için çalıştığını kaydeden Colonna ayrıca Fransa'nın 9 Kasım'da düzenleyeceği uluslararası insani konferansta Gazze'de sivillerin su, gıda, enerji ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası hukuka uyum gibi meselelerin ele alınacağını ifade etti.

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