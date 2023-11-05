Kadıköy’de şok eden olay, çöpün içinden çıktı

Kadıköy’de geçtiğimiz gün sağanak yağmurdan dolayı bir kişi cadde üzerinde bulunan çöp konteynerinin içine girdi.

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Kadıköy’de geçtiğimiz gün sağanak yağmurdan dolayı bir kişi cadde üzerinde bulunan çöp konteynerinin içine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çöp içerisindeki kişi içeriden çıkmak istemeyince durum belediye ekiplerine bildirildi. 2 gün boyunca çöp konteynerinde kalan vatandaş belediye ekiplerine ait vinç ile çıkarıldı. Çöpün kaldırılması ve içerideki kişinin yere düşmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.