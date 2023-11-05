BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  DÜNYA

Obama: Kimsenin eli temiz değil

Obama: Kimsenin eli temiz değil

Eski ABD Devlet Başkanı Obama, Filistin-İsrail çatışmasında hiç kimsenin elinin temiz olmadığına vurgu yaparken, herkesin ‘bir dereceye kadar suç ortağı’ olduğunu söyledi.

Abone ol

X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) yayınlanan Pod Save America ile yaptığı röportajda Orta Doğu’da süren gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulunan eski ABD Başkanı Barack Obama, “Hamas'ın yaptığı korkunçtu ve bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktu” ifadelerini kullanırken, “Öte yandan işgalin ve Filistinlilerin başına gelenlerin kabul de edilemez olduğu bir gerçek” diye vurguladı.

Obama, Filistinli militanların saldırısıyla sivillerin hiçbir ilgisinin olmadığına değinirken, Orta Doğu'daki çatışmayı çözmek için tüm bu gerçeklerin kabul edilmesi gerekliliğinin altını çizerek, “Orada hiç kimsenin eli temiz değil. Hepimiz bir dereceye kadar suç ortağıyız” itirafında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Tenisçi Kaan Işık Koşaner, Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nı ikinci tamamladı
Tenisçi Kaan Işık Koşaner, Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nı ikinci tamamladı
ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi
ABD’den İsrail'e Gazze saldırılarında ‘daha küçük bomba kullanma’ tavsiyesi
Manisa'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü
Manisa'da sit alanında kaçak kazıya suçüstü
Fransa Dışişleri Bakanından Gazze için acil çağrı!
Fransa Dışişleri Bakanından Gazze için acil çağrı!
AFAD Başkanından önemli çağrı: Lütfen meteorolojik uyarılara uyun!
AFAD Başkanından önemli çağrı: Lütfen meteorolojik uyarılara uyun!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilk gününde şok protesto: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilk gününde şok protesto: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi
Sultan Mehmed Reşad'ın torunu Rukiye Bala Hodo son yolculuğuna uğurlandı
Sultan Mehmed Reşad'ın torunu Rukiye Bala Hodo son yolculuğuna uğurlandı
Bülent Ecevit, vefatının yıldönümünde mezarı başında anıldı
Bülent Ecevit, vefatının yıldönümünde mezarı başında anıldı
Aydın'da sel sonrası Menderes Nehri çöple kaplandı
Aydın'da sel sonrası Menderes Nehri çöple kaplandı
Batman’da 15 katlı binada korkutan yangın!
Batman’da 15 katlı binada korkutan yangın!
Basketbol Süper Liginde büyük fark: P. Karşıyaka: 95 - Bursaspor: 75
Basketbol Süper Liginde büyük fark: P. Karşıyaka: 95 - Bursaspor: 75
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 95 - Bursaspor İnfo Yatırım: 75
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 95 - Bursaspor İnfo Yatırım: 75