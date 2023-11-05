Obama: Kimsenin eli temiz değil

Eski ABD Devlet Başkanı Obama, Filistin-İsrail çatışmasında hiç kimsenin elinin temiz olmadığına vurgu yaparken, herkesin ‘bir dereceye kadar suç ortağı’ olduğunu söyledi.

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X sosyal ağında (eski adıyla Twitter) yayınlanan Pod Save America ile yaptığı röportajda Orta Doğu’da süren gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulunan eski ABD Başkanı Barack Obama, “Hamas'ın yaptığı korkunçtu ve bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktu” ifadelerini kullanırken, “Öte yandan işgalin ve Filistinlilerin başına gelenlerin kabul de edilemez olduğu bir gerçek” diye vurguladı.

Obama, Filistinli militanların saldırısıyla sivillerin hiçbir ilgisinin olmadığına değinirken, Orta Doğu'daki çatışmayı çözmek için tüm bu gerçeklerin kabul edilmesi gerekliliğinin altını çizerek, “Orada hiç kimsenin eli temiz değil. Hepimiz bir dereceye kadar suç ortağıyız” itirafında bulundu.