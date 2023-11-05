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İncirlik Üssü önünde eylem yaparak askeri bölgeye girmeye çalışan gruba polisten müdahale!

İncirlik Üssü önünde eylem yaparak askeri bölgeye girmeye çalışan gruba polisten müdahale!

Adana İncirlik Üssü önünde, İsrail ve ABD'yi protesto etmek için eylem yapan gruba polis müdahale etti. Gruba İncirlik Üssü’nün arka tarafındaki Sezai Karakoç Bulvarında yer gösterildi. Kalabalık grup daha sonra, demir bariyerle çevrili alandan askeri bölgeye geçmek isteyince bir kez daha müdahale geldi. Polis ekiplerine askerler de destek verdi.

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İsrail ve ABD'yi protesto etmek için İncirlik Üssü önünde eylem yapan kalabalıktan bir grup, askeri bölgeye girmeye çalışmakta ısrar edince bir kez daha müdahale geldi.

Türkiye genelinde toplanan gruplar, İsrail’in Filistin’deki katliamını ve İsrail'e destek veren ABD'yi protesto etmek üzere İncirlik Üssü’ne geldi. Öğle saatlerinde kalabalığın eylemi başladı.

Polis gruba İncirlik Üssü’nün arka tarafındaki Sezai Karakoç Bulvarında yer gösterdi. Alan da demir bariyerlerle çevrildi. Ancak bir grup, polisin bariyerlerini aşıp askeri bölgeye girmek istedi. Bunun üzerine polis müdahale etti ve grubu bölgeden uzaklaştırdı.

Bir süre sonra grup tekrar askeri üsse girmek istedi. Polis yine eylemcilere müdahale etti. Polis ekiplerine askerler de destek verdi. Gruptan bazı kişilerin polise taş attığı görüldü.

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