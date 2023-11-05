Ankaragücü, Başakşehir maçındaki gol düellosunda kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig’in 11. hafta maçında RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. 6 gollü maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın henüz 2. dakikasında Ankaragücü, Ali Sowe'un attığı golle 1-0 öne geçti. Başakşehir, bu gole 14. dakikada Piatek ile karşılık verdi. Bu golden 6 dakika sonra Ankaragücü, Pedrinho ile bir kez daha öne geçti. 27. dakikada Piatek, kendisinin ve Başakşehir'in 2. golünü kaydederek skora eşitliği getirdi.

İlk yarı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda sarı-lacivertliler, bir kez daha öne geçti. 60. dakikada Tolga Ciğerci, durumu 3-2 yaptı. 75. dakikada Başakşehir, Figueiredo ile 3-3'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı. Böylece Başakşehir puanını 9'a, Ankaragücü ise 13'e çıkardı.