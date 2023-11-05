İsrail katliama devam ediyor! 3'ü çocuk 5 kişi yanarak öldü

İsrail ordusunun Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırı sonucunda, sivil bir araçta bulunan 5 kişinin yanarak hayatını kaybettiği belirtildi. Araçtaki 5 kişiden 3'ünün çocuk olduğu bilgisi de paylaşıldı.

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Haber Lübnan resmi ajansı NNA'dan duyuruldu. NNA, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hakkında detay bilgileri paylaştı.

5 kişinin 3'ü çocuk

Lübnan’ın güneyinde Aynata beldesi çevresindeki yol üzerinde seyreden bir aracın hedef alındığı ifade edildi. Haberde, araç içerisinde 3 çocuk ile 1 erkek ve 1 kadının olduğu aktarıldı.

Lübnan yerel medyasında çıkan haberlerde ise aracın tamamen yandığı, çocuklar dahil olmak üzere tüm sivillerin öldüğü kaydedildi.

İsrail İHA ile vurdu

Sur kenti Sivil Savunma Merkezinden yapılan açıklamada İsrail’e ait bir İHA’nın sivillere ait bir aracı hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sonucu araçtaki 3 sivilin öldüğü ifade edildi.

Ölenlerin çocuk olup olmadığına ilişkin detaya değinilmedi.