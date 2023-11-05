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Aboubakar sahalara dönüyor! Tarih belli oldu

Aboubakar sahalara dönüyor! Tarih belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta, karşılaşma öncesinde yardımcı antrenör Hari Vukas, Aboubakar'ın sakatlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte Vukas'ın konuyla ilgili ifadeleri...

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Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Hari Vukas, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada değerlendirmelerde bulunurken, sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'ın da son durumuna dair konuştu.

"Gerekeni yapacağız"

Hari Vukas açıklamasında "Bu hafta maç olmadığı için yeteri kadar dinlendik. Defansta ve hücumda yapmamız gerekenleri yapacağız. Karşımızda da zorlu bir rakip var. Kazanmak istiyoruz." dedi.

"Hazır değil"

Aboubakar'ın durumuyla ilgili de konuşan Vukas, "Aboubakar hastaydı, birkaç gün hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız." şeklinde konuştu.

 

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