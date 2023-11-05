Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında ağır yara aldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadele Antalyaspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmada gol perdesini Beşiktaş'ta 45+2. dakikada Cenk Tosun açtı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor ise 47. dakikada Saric'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Akdeniz ekibi 50. dakikada Jehezkel'in golüyle maçta 2-1 öne geçerken, 57. dakikada yine Jehezkel'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Beşiktaş'ın 80. dakikada 2. golünü kaydeden Muleka'nın attığı gol geri dönmeye yetmedi ve maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Antalyaspor deplasmanında umduğunu bulamayan Beşiktaş bu skorla 19 puanda kaldı.

Nuri Şahin'in ekibi ise puanını 15'e yükseltti.

Kartal Süper Lig'de 4. yenilgisini aldı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istikrarı sağlayamayan Kara Kartal, Antalyaspor maçında aldığı mağlubiyetle 4. yenilgisini aldı.

Beşiktaş 12. haftada evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Antalyaspor - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Antalya'da son düdük geldi. Antalyaspor 1-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

90'KAÇTI! 90+5: Beşiktaş ceza sahasında topla buluşan Semih, sağdan içeri yerden gönderdi. Savunmada Veysel topu, altıpas içinden uzaklaştırdı.

83'Antalyaspor'da sağ kanattan çizgiye inen Bünyamin bekletmeden ortasını içeri çevirdi. Altıpas içinde iyi yükselen Buksa, şık bir kafa vuruşu ile golü attı ancak pozisyonun başlangıcında ofsayt tespit edildi. Gol kararı verilmedi, skor 3-2.

79'GOL! Beşiktaş, Muleka ile farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topu ayağına isteyen Rebic, rakibinden sıyrılıp ortasını yerden içeri çevirdi. Kale sahasında Muleka, tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

78'Sağ kanatta topla buluşan Jehezkel, rakibi ile bire bir oynayıp ortasını içeri çevirdi. Hiçbir takım arkadaşı bu topa dokunamadı.

75'Sol kanatta topu alan Onur Bulut, bekletmeden ortasını içeriye çevirdi. Veysel Sarı topu karşıladı.

57'GOL! Antalyaspor, Jehezkel'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Bünyamin'in ortasında topu ceza sahasında kontrol eden Yehezkel, Rosier'den sıyrılıp uzak köşeye vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

54'Chamberlain'in pası ile savunm arkasına sarkan Cenk, sağ çaprazdan girdiği ceza sahasında karşı karşıya pozisyonda topu dışarı vurdu. Ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

50'GOL! Antalyaspor, Jehezkel'in golü ile maçta öne geçti. Savunma arkasına Bytyqi'nin savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Yehezkel, kalesini terk eden Ersin Destanoğlu'nu geçerek yaklaşık 25 metreden topu boş kaleye ağlara yolladı.

46'GOL! Antalyaspor, Saric'in golü ile beraberliği yakaladı. Sağ kanatta hızla rakip yarı alana geçen Yehezkel'in pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Saric, yerden köşeye sert vurdu ve kaleci Ersin'i mağlup etti.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

45'GOL! Beşiktaş, 45+2'de Cenk Tosun'un golüyle öne geçti. Rakip yarı alanda güzel paslaşan Beşiktaş'ta Tayfur'un pasına hareketlenen Salih Uçan, içeri yerden çevirdi. Uzak noktada Cenk Tosun topa dokundu ve takımını öne geçirdi.

43'Sağ kanattan hücuma çıkan Onur'un kale sahasına gönderdiği ortayı kaleci Leite çift yumrukla uzaklaştırdı.

40'Sağ kanatta topu alan Yehezkel kafayla topu önüne indirip devam etmek istedi ama Necip'le birlikte yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi.

26'Beşiktaş'ta sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Chamberlain kullandı. Ön direkte Necip'in kafayla arka direğe aşırdığı topa kimse dokunamadı.

22'Maçta tempo düşük ilerliyor.

18'Rakip yarı alanda topla buluşan Gedson, sol çaprazdan şutunu çekti. Top farklı şekilde dışarı gitti.

14'Savunma arasına atılan derin topa hareketlenen Jehezkel, sağdan Beşiktaş ceza sahasına girmeye hazırlanırken savunmada Necip yatarak araya girdi.

11'Ceza sahasında topla buluşan Tayfur, sağ çaprazda içeri yerden çevirdi. Top kalecide kaldı.

9'Antalyaspor tehlikeli geldi. Sol kanata atılan uzun topa hareketlenen Dario Saric, ceza sahasına girecekken Beşiktaş savunmasında Bailly araya girdi.

5'Antalyaspor'da Bünyamin Balcı, hava topu mücadelesinde sakatlık yaşıyor.

2'Sağ kanatta topla buluşan Salih, ceza sahasında Cenk'i topla buluşturmak istedi. Top kaleci Leite'de kaldı.

1'Antalya'da ilk düdük geldi ve maç başladı.

İlk 11'ler

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Saric, Buksa, Safuri, Erdoğan, Ömer, Jehezkel, Bytyqi, Veysel

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Rashica, Cenk