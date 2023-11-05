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Japon deprem uzmanından korkutan açıklama: 6.4 şiddetinde deprem bekliyoruz

Japon deprem uzmanından korkutan açıklama: 6.4 şiddetinde deprem bekliyoruz

Japon deprem uzmanı Joshinori Moriwaki, İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı'nda depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, "İzmir için deprem bekliyoruz diyebiliriz ve 6,5 olarak söyleniyor" ifadesiyle, depreme dair önemli bir uyarıda bulundu. Ayrıca, depreme hazırlıklı olmanın durumunda hasarın yüzde 70 oranında azaltılabileceğini belirtti.

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Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri, Yüksek İnşaat Mühendisi Joshinori Moriwaki, İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı’nda düzenlenen “Depreme hazır mıyız Türkiye?” etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Fazla hasar olmaması için ne yapılmalı?

Japon deprem uzmanı Joshinori Moriwaki, depremlerde önlem alındığı müddetçe, oluşan hasarların yüzde 70 azaltılabileceğini belirterek, “Türkiye’de ve Japonya’da bir gün deprem olacak, bu gelecek artık kabul etmek lazım. Olsun ama fazla hasar vermesin. Fazla hasar olmaması için ne yapmak lazım? Hükümet, belediye, şirkette, ailede, okulda hep beraber bu duruma hazırlanıyorsak, hasar yüzde 70 azaltabilir. Büyük rakam değil mi? Yüzde 70 azaltabiliyorsak neden yapamayalım” diye konuştu.

"İzmir'de 6.5 büyüklüğünde deprem bekleniyor"

Joshinori Moriwaki, “32 yıldır Türkiye’deyim, 3 yıldır Silivri’den başlayarak, Doğu Anadolu Fay Hattı, Elazığ’da iki kere, sonra Kahramanmaraş, Elazığ, Manisa’da deprem oldu, Muğla’da ve İzmir’de deprem oldu. İzmir’deki depremde 18 bina çöktü ama İzmir’in kendi fay hattı kırılmadı, Ege Denizi’ndeki fay hattı kırıldı. Dolayısıyla İzmir’in kendi fay hattı topladığı gücü atmaya çalışacak. Dolayısıyla İzmir için deprem bekliyoruz diyebiliriz ve 6,5 diye söyleniyor. Yani normal ve iyi binaysa, eşyaları tam sabitliyorsak çok fazla hasar almaması lazım. Tabii ki hep beraber hazır olmak lazım. Bu da çok önemli” dedi.

Moriwaki, alınabilecek önlemleri şöyle anlattı:

“En önemlisi su. İnsan susuz kaç gün yaşayabilir? İnsan su varsa 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün, 20 gün, 1 aya yakın yaşayabilir. Onun için su en önemli. Maalesef bina çöktü, biz üçgende yaşıyoruz. Su var, içiyoruz. Kurtarma ekibi gelmiyorsa da yardım et, imdat diye bağırmaya başlıyoruz ama yarım günde ses gidiyor. Sonra bu düdükten üfleyeceksiniz. Ama birkaç gün geçti, bir hafta geçti. O zaman anca nefes verebilirsiniz. Düdüğe artık ses yetmeyecek. O zaman ne yapacağız? Biraz sert bir şeye, yatağın yanına, yere vuracaksınız. İnsan duymuyorsa da yukarıdan cihaz sesinizi duyabilir. Enkazın altında olduğunuz anlaşılabilir.”

 

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