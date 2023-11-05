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HABER /  DÜNYA

Fransız bakandan Gazze için acil insani ara çağrısı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransız bakandan Gazze için acil insani ara çağrısı!

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Katar'ın başkenti Doha'da ev sahibi mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesi sırasında yaptığı basın açıklamasında, "Acilen kalıcı ve gözlenebilir bir insani ara kesinlikle zorunludur ve bunun ateşkesle neticelenmesi gerekir." ifadesini kullandı.

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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Gazze'de ateşkes yolunda acilen saldırılara insani ara verilmesi çağrısında bulundu. Katar'ın başkenti Doha'da ev sahibi mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşen Colonna, basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında "çok fazla sivilin öldüğünü" belirterek hastaneler, okullar, insani yardım görevlileri ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Colonna, "Acilen kalıcı ve gözlenebilir bir insani ara kesinlikle zorunludur ve bunun ateşkesle neticelenmesi gerekir." dedi. Ülkesinin BM Güvenlik Konseyinden bu yönde bir karar çıkması için çalıştığını kaydeden Colonna ayrıca Fransa'nın 9 Kasım'da düzenleyeceği uluslararası insani konferansta Gazze'de sivillerin su, gıda, enerji ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası hukuka uyum gibi meselelerin ele alınacağını ifade etti.

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