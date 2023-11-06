İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Abone ol
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
BUDO'nun 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferide aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
İDO'dan yapılan açıklamada ise saat 12.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiği duyuruldu.