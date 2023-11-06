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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

BUDO'nun 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferide aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

İDO'dan yapılan açıklamada ise saat 12.00'deki Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferinin iptal edildiği duyuruldu. 

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