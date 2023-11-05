CHP'li başkanlardan Özgür Özel'e tebrik mesajı! Kim ne dedi?

SOYER: ÖZGÜR ÖZEL'E BAŞARILAR DİLİYORUM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Partimizin Genel Başkanı seçilen Sn. Özgür Özel’e yeni görevinde başarılar diliyor, partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partimize ömründen yıllar veren, hak, hukuk ve adalet için en ön safta yürüyen Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun demokrasi için adalet için Cumhuriyet için verdiği mücadeleye minnettarız. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında da köklü geçmişinden güç alan bir Cumhuriyet Halk Partisi’nde yılmadan, yorulmadan ülkemizin geleceği için çalışacağız." ifadelerine yer verdi.