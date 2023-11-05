CHP'li başkanlardan Özgür Özel'e tebrik mesajı! Kim ne dedi?
CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel'in seçilmesinin ardından aralarında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Vahap Seçer'in olduğu CHP'li belediye başkanları tebrik mesajı paylaştı.
İMAMOĞLU: DEĞİŞİM SIRASI TÜRKİYE'DE
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin geçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de." dedi.
YAVAŞ: ÖZEL'İ KUTLUYORUM
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "CHP 38. Olağan Kurultayında Genel Başkanlığa seçilen Sayın @eczozgurozel i kutluyorum." mesajını paylaştı.
SOYER: ÖZGÜR ÖZEL'E BAŞARILAR DİLİYORUM
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Partimizin Genel Başkanı seçilen Sn. Özgür Özel’e yeni görevinde başarılar diliyor, partimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partimize ömründen yıllar veren, hak, hukuk ve adalet için en ön safta yürüyen Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun demokrasi için adalet için Cumhuriyet için verdiği mücadeleye minnettarız. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında da köklü geçmişinden güç alan bir Cumhuriyet Halk Partisi’nde yılmadan, yorulmadan ülkemizin geleceği için çalışacağız." ifadelerine yer verdi.
SEÇER: ÖZEL'İ KUTLUYORUM
Mersin Büyükşehir Belediye Vahap Seçer "38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlık görevine seçilen Sayın @eczozgurozel ’i kutluyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önce olduğu gibi bugün de cumhuriyet değerlerinin, demokrasinin ve aydınlık, çağdaş Türkiye’nin teminatı olmaya devam edecektir." dedi.