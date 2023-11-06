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Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li vekillere dövdü! 'Milletvekili falan tanımam'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları CHP'li vekillere dövdü! 'Milletvekili falan tanımam'

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında 13 yıl sonra koltuğu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarının CHP'li üç vekili alandan çıkartmak için dövdüğü iddia edildi. O vekiller iddiaları doğruladı.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarının CHP'li üç vekili alandan çıkartmak için darp ettiği iddia edildi. 10haber'in haberine göre, Özgür Özel kurultayda konuşmalar sürerken, çalışma yapmak için ekibini ofisine çağırdı.

Özgür Özel çağırdı, korumalar engelledi

Gelen mesaj sonrası İstanbul milletvekilleri olan Turhan Taşkın Özer ve Suat Özçağdaş kurultay salonunun çıkış kapısına yöneldi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları iki vekilin çıkışına izin vermedi.

'Vekil falan tanımam' deyip yumrukladı

Çıkan tartışma bir süre sonra arbedeye dönerken, korumalar "vekil falan tanımam" diyerek iki vekile fiziksel müdahalede bulundu.

Sırtına vurdukları vekiller de oldu

Turhan Taşkın Özer olayı doğrularken, "Vekil olduğumu söylememize rağmen açmadılar. Bana ve diğer vekil arkadaşlara dirsekleriyle müdahale ettiler. Sırtına vurdukları vekiller de oldu" ifadelerini kullandı.

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