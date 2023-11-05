Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini engelleyen kişiyi açıkladı

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, CHP 38. Olağan Kurultay’ında ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmemesi ile ilgili bomba bir kulis bilgisi paylaşarak "Kemal Bey çekilmeyi kabul etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen İmambakır Üküş, Kılıçdaroğlu’nun kolunu tutarak ‘Sakın çekilmeyin, biz izin vermiyoruz’ demiş." şeklinde konuştu.

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Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100'de yayınlanan Doğru Yorum programına konuk oldu. Sevinç, CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili çok önemli bir kulis bilgisi paylaştı.

Şaban Sevinç'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ekrem Bey, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini tavsiye etti. ‘Efendim çekilirseniz sizi de Onursal Genel Başkan ilan ederiz’ diye kendisine bir tavsiyede bulundu. Çünkü 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı. Kemal Bey bunu kabul etti ve çekilme kararını yakın arkadaşlarına iletti.

Kılıçdaroğlu çekilmekten vazgeçti

Ancak danışmanı olarak bilinen İmambakır Üküş Sayın Kılıçdaroğlu’nun kolunu tutarak ‘Sakın çekilmeyin, biz izin vermiyoruz’ demiş. Onun ardından Gamze Akkuş İlgezdi ve Neslihan Hancıoğlu’da duygusal bir şekilde ağlamışlar ve ‘Çekilmeyin, vuruşa vuruşa kaybedelim’ demişler, bunun üzerine Kemal Bey fikrini değiştirmiş."