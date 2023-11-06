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Ege Denizi’nde korkutan deprem!

Ege Denizi’nde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre,  Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.56 sularında yaşanan depremin derinliği ise 6.94 km olarak belirtildi.

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