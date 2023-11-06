Kemal Kılıçdaroğlu rezil olarak gitmeyi kendi seçti! Siyasette izi tozu kalmayacak...

CHP'de 13 yıllık Kemal kılıçdaroğlu dönemi resmen kapandı. 13 yılda AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu, kendi partisi içinde de yenilerek siyaset sahnesinden çekildi. Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde rezil olarak gitmeyi kendisinin tercih ettiğini yazdı.

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CHP'de 13 yıllık Kemal kılıçdaroğlu dönemi sonra erdi Özgür Özel dönemi başladı. CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi mi olduğu tartışmaları sürerken, Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'nun gidişiyle ilgili çarpıcı bir analiz geldi. Özel'in emanetçi olacak fıtratta biri olmadığını belirten Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun feci şekilde siyaset sahnesinden silinmesinin nedenlerini yazdı.

Özgür Özel emanetçi olmaz...

Emanetçi tartışmalarıyla ilgili, "Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi olma ihtimali sıfırdır. Nereden biliyorsun da bu kadar iddialı konuşuyorsun. Çünkü azıcık da olsa insanı tanıdığımı sanıyorum. Özgür Özel’in emanetçi olarak genel başkanlık görevini sürdürmesi... İnsanın fıtratına aykırıdır." diyen Ahmet Hakan, "Kılıçdaroğlu’nun gidişine dair 10 şey"i yazdı:

Gelişi şahane olmuştu. Gidişi feci oldu

- Gelişi şahane olmuştu. Gidişi feci oldu. Daha kötüsü ise şu: Bunun tek sorumlusu kendisi.

- Başarısız olmasına rağmen “iyi bir insan” olduğu düşünülüyordu. Ne yazık ki artık böyle düşünülmüyor.

- İzzet ve ikbal ile gitmek diye bir şey vardır. Maalesef gidişinde ne izzet kaldı ne de ikbal.

Siyasette izi tozu kalmayacak...

- “Atatürk gelse onu koltuğundan edemez” deniyordu. Bu efsane de tepetaklak oldu.

- Şu saatten sonra Türk siyasetinde izi tozu bile kalmayacak. Bunun da sorumlusu kendisi.

- Kurultayı kazanamayacağını bilerek seçime girdiyse fena. Kazanacağını sandıysa daha fena.

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