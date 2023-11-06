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KYK yurdunda bir asansör kazası daha! 8 kattan düştü! Öğrenciler Vali'ye isyan etti

KYK yurdunda bir asansör kazası daha! 8 kattan düştü! Öğrenciler Vali'ye isyan etti

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki (KYK) asansör facialarına bir yenisi daha eklendi. Rize Ayder KYK Kız yurda içinde bir öğrencinin bulunduğu asansör sekizinci kattan düştü. Mahsur kalan öğrenci kurtarılıp hastaneye kaldırıldı, arkadaşları bahçede eylem yaptı.

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Son 10 gün içerisinde KYK yurtlarında yaşanan asansör kazalarına bir yenisi daha eklendi. Rize’de Merkez Fener Mahallesinde bulunan Ayder KYK kız öğrenci yurdunda meydana gelen olayda iddialara göre, içinde bir öğrencinin bulunduğu asansör sekizinci kattan kayarak beşinci kata indi.

Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yurda itfaiye ve ambulans sevk edilirken panikleyen öğrencilerde bahçeye çıktı. Asansörde kalan bir öğrenci ise hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Asansörde kalan öğrenciler son günlerde yaşanan asansör kazalarına tepki gösteren öğrenciler slogan atarak eylem yaptı.

Vali bile öğrencileri sakinleştiremedi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yetkilileri yurda gelerek öğrencilerle konuşup sakinleştirmeye çalıştı. Vali Baydaş, sorunlu kişilerin görevlerine son verileceğini açıkladı. Öğrenciler vali ve rektöre de tepki göstererek, “Susma! Sustukça sıra sana gelecek” diye bağırdı.

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