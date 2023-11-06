Kan donduran cinayet! Öldürdüler, parçalara ayırdılar, arazide yaktılar...

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde hakkında kayıp ihbarı olan Türk ve Alman vatandaşı N.G.'nin (42) öldürülüp yakıldıktan sonra parçalanarak boş araziye atılmış cesedi bulundu. Olay sonrası her şeyi itiraf eden N.G:'nin birlikte yaşadığı kadının ailesi tutuklandı.

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Kan donduran olay, Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşandı. Güroymak doğumlu olup Almanya vatandaşı olan N.G. (42), 25 Ekim 2023 tarihinde Aşağıkolbaşı köyünde bulunan dini nikahlı eşinin ailesinin evinden gece saatlerinde ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi tarafından uzun bir süre haber alınamayan N.G. için 30 Ekim 2023 tarihinde kayıp başvurusu yapıldı.

Kayıp başvurusu sonrası her yer arandı

Yapılan kayıp başvurusuna istinaden konuyla ilgili araştırma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çok yönlü yapılan araştırmada, ailenin Güroymak ve Tatvan merkezdeki evlerinde aramalar da yapıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı (YGC) ile ev ve bahçelerinde de aramalar yapıldı.

Kayınbiraderi av tüfeğiyle vurmuş

Kayıp N.G.’nin öldürüldükten sonra gömülmüş olabilme ihtimaline karşı adreslerde yapılan aramalarda herhangi bir bulgu tespit edilemedi. Bunun üzerine kayıp N.G.’nin dini nikahlı eşinin ailesi şüphe üzerine gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan çapraz sorgu neticesinde kayıp N.G.’nin kayınbiraderi tarafından av tüfeği ile öldürüldüğü öğrenildi.

Cesedi 5 parçaya ayırıp yakmışlar

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, öldürülen N.G.’nin cesedinin 5 ayrı parçaya bölünüp yakıldıktan sonra kayınbiraderleri olan U.E. ve M.E. tarafından araçla Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı eteklerinde çevreye atıldığı tespit edildi.

Yanmış ve parçalanmış ceset bulundu

Bunun üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla söz konusu bölgede yapılan incelemede, kayıp şahsa ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Bulunan ceset parçalarının kayıp şahsa ait olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

Aileden 5 kişi tutuklandı

Öte yandan; olayın asıl failleri olduğu değerlendirilen 2 kişi ve yardım eden 3 kişi olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. N.G.'nin imam nikahlı eşinin ailesinden oldukyarı öğrenilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.