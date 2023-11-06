ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara’ya geldi! Gündem Gazze'deki soykırım...

Türkiye'ye 5 ve 6 Kasım'da ziyaret gerçekleştireceği duyurulan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir gün gecikmeli olarak Ankara'ya geldi. Blinken, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma en sert tepkiyi gösteren Türkiye'yi yumuşatmaya çalışacak.Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara’ya getiren uçak, saat 23.58’de Esenboğa Havalimanı’na indi. Blinken’ı, Esenboğa Havalimanı’nda, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika’dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Blinken arasında bugün yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Ziyaret, ABD’nin Gazze Şeridi’ne bombalar yağdıran İsrail’e verdiği desteğin gölgesinde gerçekleşecek.
Ankara, Blinken'ın 5-6 Kasım tarihlerinde Türkiye’de olacağını duyurmuştu. Blinken, Türkiye ziyaretinden önce Batı Şeria, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'a ‘sürpriz' ziyaretler gerçekleştirmişti.