Dilan Polat çocukları için salıverilecek iddiası Dilan Polat Engin Polat ne kadar ceza alır?

Dilan Polat Engin Polat çifti dosyasını yakından takip eden avukat Feyza Altun, Dilan Polat'ın çocukları için serbest bırakılabileceği iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Soruşturma genişlerse iddianamenin tamamlanması uzun sürecektir. Bu da tutukluluk süresini uzatır. İddianame yazılması 3-4 ay alabilir ama soruşturma genişlerse bu, 1-2 yılda sürebilir. " dedi.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş, “kara para aklama”, “vergi kaçırma” ve “örgüt kurma” suçlamaları ile sevk edildikleri hâkimlikçe tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat davasını köşesine taşıdı.

Soybaş'ın sorularından hareketle; olayı takip eden ve gündemde tutan isimlerden biri olan Avukat Feyza Altun'ın açıklamaları şöyle:

"Soruşturma genişleyebilir"

"Tutuklama tutanağı ve MASAK’ın hazırladığı ön rapor bana yoğun suç şüphesi olduğunu gösteriyor. Önceden “Bir ihtimal takipsizlik çıkabilir” ya da “Sadece vergi usul kanuna aykırılıktan ceza alırlar” gibi düşünmüştüm ancak gördüklerim karşısında şunu söylemek mümkün ki soruşturma daha da genişleyecek. Başka kişilerin de

bu soruşturmaya dahil edilebileceği ve başka suçların da tespit edilebileceği ihtimali olabilir.

Örgütten bahsediliyorsa yüzü Dilan Polat'tır

“Bu ülkede çocukları ile cezaevinde kalan hatta cezaevinde doğum yapan kadınlar var. Çıksaydı onlar çıkardı. Ki böyle bir infaz kanunu da zaten yok. Bugün bir örgütten bahsediliyorsa bunun yüzü- onca paylaşım ve beyandan sonra- hiç şüphesiz Dilan Polat’tır, nereye çıkacak?

Hele de Dilan Polat’ın günde yüz hikâye atıp, “Benim fabrikalarım var”, “Ben iş kadınıyım”, “Çok zeki kadınım. Her şeyi 5 adım geriden planlarım”, “Kimse beni kandıramaz” beyanları ortadayken “Vay ben bilmiyordum”, “Bana dediler de ben öyle yaptım” demesine itibar edilemez. O zaman herkes suç işlesin, “Kocam yaptı, kayınım yaptı” gibi bir savunma ile dışarıda gezsin. Böyle bir savunmanın da zaten hukukta yeri yok.”

- Soruşturma öngördüğünüz gibi genişledi diyelim... O zamana kadar tutuklu mu kalacaklar?

“Soruşturma genişlerse iddianamenin tamamlanması uzun sürecektir. Bu da tutukluluk süresini uzatır. İddianame yazılması 3-4 ay alabilir ama soruşturma genişlerse bu, 1-2 yılda sürebilir. Bu süreç özelinde yargıya yönelik ciddi eleştiriler vardı. Ancak ciddi bir kamuoyu baskısı da var. Hatırlatalım; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da MASAK raporu sonrası gerekenlerin yapıldığı ve yargının duyarsız olmadığını söylemişti. Tüm bu beyanları beraber ele alınca bu işten öyle kolayca çıkış olmayacağını düşünmüyorum."

Fulya Soybaş'ın yazısının tamamı