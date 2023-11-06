BIST 7.706
DOLAR 28,42
EURO 30,54
ALTIN 1.813,40
HABER /  GÜNCEL

CHP İzmir adaylığı için sürpriz isim! Ekrem İmamoğlu istedi iddiası

CHP İzmir adaylığı için sürpriz isim! Ekrem İmamoğlu istedi iddiası

Yerel seçimlere lider değişikliğiyle girecek olan CHP'de, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle kulisler hareketlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hariç, kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 10 büyükşehir belediye başkanının yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu olurken; İzmir için ortaya atılan 'Selin Sayek Böke' iddiası gündem yarattı. ura kalan seçimlerin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

Abone ol

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı tarihi bir sonuca sahne oldu. Özgür Özel, ikinci tura kalan seçimlerin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. CHP tarihinde ilk kez bir genel başkan sıfatıyla seçime giren bir isim kongreyi kaybetmiş oldu. Kazandığı zaferin ardından genel başkan sıfatıyla yaptığı ilk konuşmasında yerel seçimleri işaret eden Özgür Özel, 'Seferberlik ilan ediyorum' dedi.

Özel'in genel başkan koltuğuna oturmasının ardından gözler, kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veren büyükşehir belediye başkanlarına çevrildi.

İmamoğlu hariç 10 kişi Kılıçdaroğlu'nu destekledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dışında 10 büyükşehir belediye başkanı Kılıçdaroğlu'na destek verirken, bu isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu oldu.

Kulislerde hareketlilik giderek artarken, İzmir için ortaya atılan iddia gündem oldu.

İzmir için Selin Sayek Böke iddiası

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Özel ile birlikte hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İzmir Büyükşehir için aday olarak, seçim sonrası başlayan değişim sürecinin başından beri birlikte hareket ett

ÖNCEKİ HABERLER
Çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 8 kişi yaralı!
Çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 8 kişi yaralı!
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 77 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: 77 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Filistinliler için 90 bin camide dualar edildi!
Filistinliler için 90 bin camide dualar edildi!
Arda Güler'in maç kadrosunda olduğu Real Madrid taraftarını üzdü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Arda Güler'in maç kadrosunda olduğu Real Madrid taraftarını üzdü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İsrail askerleri ev bastı Filistinli cesur kızı yaka paça gözaltına aldılar
İsrail askerleri ev bastı Filistinli cesur kızı yaka paça gözaltına aldılar
İŞKUR Antalya il müdürünün feci ölümü
İŞKUR Antalya il müdürünün feci ölümü
Kemal Kılıçdaroğlu rezil olarak gitmeyi kendi seçti! Siyasette izi tozu kalmayacak...
Kemal Kılıçdaroğlu rezil olarak gitmeyi kendi seçti! Siyasette izi tozu kalmayacak...
Cem Garipoğlu'nun babası mahkemeye başvurdu! Oğlumun mezarı açılsın DNA testi yapılsın
Cem Garipoğlu'nun babası mahkemeye başvurdu! Oğlumun mezarı açılsın DNA testi yapılsın
Kan donduran cinayet! Öldürdüler, parçalara ayırdılar, arazide yaktılar...
Kan donduran cinayet! Öldürdüler, parçalara ayırdılar, arazide yaktılar...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara’ya geldi! Gündem Gazze'deki soykırım...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara’ya geldi! Gündem Gazze'deki soykırım...