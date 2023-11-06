Feci kaza sonrası Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'dan ilk paylaşım

Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasının ardından tedavisi süren iş insanı Vuslat Doğan Sabancı, instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Vuslat Doğan Sabancı geçirdiği deniz kazasından sonra ilk kez instagram hesabından duygusal bir paylaşımla seslendi

İş insanı Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasından sonra ilk kez sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirmişti.

Tedavisi için ABD'ye giden Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez paylaşım yaptı.

SALYANGOZUN MEKTUBU

İşte Vuslat Doğan Sabancı'nın o duygusal paylaşım:

Bir kaç hafta evvel bir heykelin tepesinde bir salyangoz gördüm. Salyangoz sanki bana uzun bir mektup yazıyordu.

Mektubunda şunu söylediğini duydum: 'Yavaşlayabildiğin bir hayatı bütün duyularınla dinleyebildiğin sürece her gün daha ileri gidebilirsin. Hatta zamandan bağımsız bir şekilde."

Vuslat Doğan Sabancı'nın aylar sonra yaptığı bu paylaşımın ardından takipçileri tarafından kendisine geçmiş olsun dilekleri geldi.

Ali Sabancı'dan ilk kare

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ da Ali Sabancı'dan ilk kareye köşesinde yer verdi.





Ünlü iş adamı, geçtiğimiz gün kontroller için Amerikan Hastanesi’ne geldi. Burada doktor kontrolünden geçen Sabancı, çıkışta objektiflere takıldı.

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında hastane yatağında fotoğrafı yayınlanan iş adamı, ilk kez sokakta görüldü. Keyfinin yerinde olduğu görülen Ali Sabancı, doktoruyla ‘çak’ yaptıktan sonra otomobiline binerek evine geri döndü."





