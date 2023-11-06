BIST 7.870
DOLAR 28,43
EURO 30,58
ALTIN 1.816,03
HABER /  GÜNCEL

Marmara Denizi'nde korkutan sıcaklık! Hâlâ sıcaklık 20 derece

Marmara Denizi'nde korkutan sıcaklık! Hâlâ sıcaklık 20 derece

Marmara Denizi’nde deniz suyu sıcaklığı 20 santigrat derece seviyesinde seyrediyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirisini etkileyebileceği uyarısında bulundu, müsilaj tehlikesine dikkat çekti.

Abone ol

Kasım ayı gelmesine rağmen Marmara Denizi’nde deniz suyu sıcaklığı düşmedi. Marmara’da deniz suyu sıcaklığı 20 santigrat derece seviyesinde seyrediyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu oranın oldukça tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Sıcaklığın, denizin dibinde de yüksek olduğunu söyleyen Sarı, “Bu yaz, çok kurak bir dönem geçirdik. Bütün dünyada deniz suyu sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Buna bağlı olarak da ne yazık ki ülkemizin de içinde yer aldığı dünyanın birçok yerinde, sonbahar oldukça kurak geçiyor, yağışlar az. Şu anda Marmara Denizi’nde deniz suyu sıcaklığı, yüzeyde 20 santigrat derece; bu çok yüksek.” şeklinde konuştu.

Dün, Marmara’da bir dalış gerçekleştirdiğini söyleyen Sarı, “Dalışta, yüzeyde başlayan 20 santigrat derece sıcaklığın, neredeyse 20 metreye kadar hiç değişmeden, aynı şekilde devam ettiğini gördüm.” ifadelerini kullandı.

Sarı, bu sıcaklık seviyesinin, denizdeki besin zincirini etkileyeceğine ve müsilaj tehlikesine yol açabileceğine dikkat çekti.

Sarı şunları anlattı:

“Şu anda Karadeniz’den Marmara Denizi’ne gelen su miktarı da minimum düzeyde. Dolayısıyla yağışların da olmaması nedeniyle denizdeki görüş çok iyi. Denizdeki besin üretimi, ilk üretim dediğimiz üretim azaldı. Marmara Denizi’nde normalde baktığınızda 2 metre, 3 metrede görebildiğiniz dipleri, şimdi 7-8 metrede görebilir hale geldiniz. Bu aşama, aslında kurak yazdan sonra beklediğimiz bir durumdu. Eğer yağışlar birden artarsa, yağışların artması ile denize taşınacak besinden sonra, besindeki üretimi dikkatle takip etmemiz lazım. Çünkü Marmara Denizi, 2021 yılında korkunç bir müsilaj felaketi yaşadı. Bunun acı tecrübelerini gördük. Müsilaj zaten sonbaharda oluşmaya başlayıp, ilkbaharda yüzeye çıkan bir ekolojik felaket. Onun için dikkatle izlemeye devam ediyoruz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi
Kurye, kargoyla gönderilen çekleri çaldı! İşe de bu yüzden girmiş!
Kurye, kargoyla gönderilen çekleri çaldı! İşe de bu yüzden girmiş!
İsrail ordusu kara harekatı sonrası verdiği zaiyatı açıkladı
İsrail ordusu kara harekatı sonrası verdiği zaiyatı açıkladı
Adana'da 15 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada
Adana'da 15 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı! Hırsızlık anları kamerada
SGK yeni listeyi açıkladı! Bu 5 mesleği yapanlar erken emekli olacak
SGK yeni listeyi açıkladı! Bu 5 mesleği yapanlar erken emekli olacak
Almanya Başbakanı Olaf Scholz coştu: Yahudiler için ayağa kalkmalıyız
Almanya Başbakanı Olaf Scholz coştu: Yahudiler için ayağa kalkmalıyız
Kartal'da tartıştığı eski çalışanını vurarak öldürdü
Kartal'da tartıştığı eski çalışanını vurarak öldürdü
Feci kaza sonrası Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'dan ilk paylaşım
Feci kaza sonrası Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'dan ilk paylaşım
Kazada yaralanmıştı! O çocuk 3 gün sonra hayatını kaybetti
Kazada yaralanmıştı! O çocuk 3 gün sonra hayatını kaybetti
78 yılda 6 kez değişti! Uzmanlar açıkladı: Bu illerde deprem tehlikesi arttı! 'Süre dolmak üzere'
78 yılda 6 kez değişti! Uzmanlar açıkladı: Bu illerde deprem tehlikesi arttı! 'Süre dolmak üzere'
Haaretz gazetesi: İsrail'in şiddetli saldırılarına rağmen Hamas hala Gazze'de hakim
Haaretz gazetesi: İsrail'in şiddetli saldırılarına rağmen Hamas hala Gazze'de hakim
Haftanın ilk işlem günü piyasalar! Doların ateşi yüksek, Euro zirvede
Haftanın ilk işlem günü piyasalar! Doların ateşi yüksek, Euro zirvede