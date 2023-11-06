ÖTV muafiyetinde üst limit yılbaşında değişiyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ile özel tüketim vergisi muafiyetli sıfır araçlarda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeniden değerleme oranı olarak yüzde 58,46 olarak açıklaması sonrası üst limit belirlendi.

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Tüm dünyayı etkileyen pandemi ve sonrasında yaşanan çip krizi otomobil fiyatlarında önlemenez bir yükselişe neden oldu. ÖTV muafiyetinden yararlanan engelli vatandaşlar bu artışlardan en çok etkilenenlerin arasında ye aldı. Üst limitin 1 milyon 4 bin 200 TL olduğu rakam yılbaşından itibaren yüzde 58.46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı’nın yetkisi çerçevesinde 2024 yılında MTV artış oranı en düşük yüzde 11,69, en yüksek yüzde 87,69 olarak belirlenecek.

Buna göre, sıfır otoda en düşük MTV 3 bin 359 lira olurken, engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli sıfır araç alımlarında 2024 yılı üst limitinde 587 bin lira artış söz konusu olacak.

Böylece bu sene 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanmaya devam eden üst limit, 1 Ocak 2024’ten itibaren yüzde 58,46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselecek.